جديد الأخبار

البشرية اليوم بأمس الحاجة لأكتوبر اخرى !

07/11/2017
البشرية اليوم بأمس الحاجة لأكتوبر اخرى !

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لثورة العمال في روسيا!

 

تمر اليوم الذكرى المئوية لثورة اكتوبر، ثورة العمال والكادحين في روسيا القيصرية عام 1917، واطاحتهم بحكم وسلطة الاستبداد القيصري والسلطة السياسية للبرجوازية في روسيا. انتفض العمال في روسيا المنظمين والموحدين في مجالسهم العمالية، بقيادة لينين قائد البروليتاريا العالمية والحزب البلشفي، ليكنسوا تاريخ من الظلم والاضطهاد والقمع الطبقي في المجتمع. وليرسموا لجميع البشرية ملامح عالم جديد، بوسع الطبقة العاملة العالمية والمجتمع البشري قاطبة ان ترسيه، وتأسيس لحقيقة ان عالم اخر يستند الى سعادة البشر هو امر ممكن وقابل للتحقيق، وفي متناول البشرية !

 

ان منجزات هذه الثورة لهي عميقة على ابعد الحدود. صاغت ملامح العالم لما يقارب القرن. فبإعلان البلاشفة الخروج من الحرب الامبريالية والتكالب الامبريالي (1914-1918) من اجل اعادة تقسيم العالم فيما بين الضواري الرأسمالية الإمبريالية والهيمنة وتقاسم السلطات والثروات وقمع الشعوب، انقذت هذه الثورة حياة الملايين من العمال والكادحين على جبهات القتال ابان الحرب العالمية الاولى. ارست هذه الثورة سلطة مجالس العمال والكادحين وادارتها المباشرة للمجتمع، الغت سلطة الطبقة البرجوازية والتمايز الطبقي وخطت لبناء الاشتراكية وسعت لإلغاء نظام العمل المأجور ولإرساء عالم خال من الطبقات. اعلنت الثورة ومن اليوم الاول دستورها بإرساء عالم الحرية والمساواة، اذ قامت بأبعاد الدين عن التربية والتعليم، ورفعت راية مساواة المرأة التامة مع الرجل، وفي الوقت الذي كان يناضل العالم المتقدم البرجوازي من اجل حق المرأة في التصويت، كانت كولنتاي اول وزير في حكومة عمالية، منعت مجمل اشكال التمييز على اساس القومية، الدين، الجنس، لون البشرة و...الخ. اقرت التعليم المجاني، حرية الراي والتعبير، "حق اللجوء" لكل من تعرض للتضييق الديني والسياسي، حقوق الاطفال، وصولا للمساواة التامة بين من تم انجابهم في مؤسسة الزواج او خارجها. اعلنت الثورة حق الامم في تقرير مصيرها وانهاء عمليات الالحاق والضم والقسر القومي.

 

لقد طبعت هذه الثورة ومنجزاتها العالم كله بطابعها على امتداد قرن كامل. بدون هذه الثورة لا يمكن الحديث عن اقرار العالم كله بحقوق العمال، المرأة، الطفل، حق السكن، 8 ساعات عمل في اليوم، الضمان الاجتماعي، اعلان راية المساواة القومية والمساواة بين البشر. بدونها لا يمكن الحديث عن "دولة الرفاه "، نموذج البرجوازية المرتعبة من تكرار تجربة ثورة العمال في بلدانها والتي اقرت طوعا جراء ضغط اكتوبر بحدود واسعة من الحقوق والحريات للمجتمعات في الغرب. بدون هذه الثورة التي رفعت راية مسؤولية المجتمع امام الفرد وحياته ومعيشته، لا يمكن الحديث عن "الخبز المدعوم" و"دعم الحاجات والسلع الاساسية للمواطن"، وبالتالي انقذ حياة المليارات من البشر من الجوع والفقر. اشاعت هذه الثورة مشاعر وقيم "الاخاء" و"الاممية" و"الانسانية" على الصعيد الاممي وانقذت حياة مئات الملايين من البشر من الصراعات القومية والدينية الرجعية والمعادية للبشر.

 

ان مقولة الرفيق العزيز منصور حكمت "... اي درك سيغط فيه العالم بدون نداء الاشتراكية، بدون امل الاشتراكية وبدون "خطر" الاشتراكية...." نراه اليوم بأجلى اشكاله، اليوم، ومع "خفوت" هذه الثورة، نرى كيف يداس على مكتسبات ومنجزات الثورة على الصعيد العالمي. ان البشرية جمعاء مدينة لهذه الثورة بحياتها، بقائها، رفاهها وسعادتها.

 

ان البشرية التي تئن اليوم تحت وقع مآسي الحروب الامبريالية، الصراعات القومية والدينية، الارهاب، الحملة الشديدة على الطبقة العاملة ومكتسباتها التي حققتها طيلة عقود مديدة من النضالات الباسلة، الانتهاك السافر لحقوق المرأة والطفل، للحريات والحقوق المدنية والسياسية، الجوع، الفقر، البطالة، الاستلاب الروحي والمعنوي، هي بأمس الحاجة الى اكتوبر اخرى، الى ثورة اخرى تقتلع اساس كل ظلم واستغلال وعبودية وانعدام حقوق، ثورة عمالية اشتراكية من اجل الاطاحة بعالم الرأسمال وارساء مجتمع خال من الطبقات، حر ومرفه.

 

ان ثورة اكتوبر تؤكد على حقيقة لا مناص منها الا وهي من اجل تحرر المجتمع التام، لا يمكن ان يتم ذلك دون حزب شيوعي وعمالي، حزب سياسي اجتماعي قوي ومقتدر، دون تدخل العمال في الميدان السياسي وتحكمهم بمصيرهم ومستقبل المجتمع السياسي، دون تدخلهم بوصفهم طبقة منظمة على شكل منظمات جماهيرية متنوعة وموحدة ومرصوصة الصفوف سواء في منظماتهم وحزبهم السياسي حول راية عمالية تحررية وراديكالية مستقلة، مستقلة عن افاق وتأثيرات الطبقات المالكة الاخرى.

 

في العراق اليوم، وحيث التكالب القومي والديني والطائفي البرجوازي من اجل السيطرة والهيمنة والسلطة والثروة، ان الذكرى المئوية لثورة اكتوبر العمالية تؤكد مرة اخرى على حقيقة ضرورة تنظيم الصفوف الطبقية العمالية حول راية اشتراكية، شيوعية عمالية لإنهاء مسلسل الحروب والظلم والاضطهاد والفساد والاستهتار بحياة الاغلبية الساحقة للمجتمع.

 

ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي هو رافع راية هذه الثورة وانتصارها في العراق، انضموا له وقووا صفوفه من اجل اكتوبر اخرى تنهي السلطة البرجوازية القومية والطائفية المليشياتية وترسي عالم الحرية والمساواة.

 

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

7

تشرين الثاني ( نوفمبر ) 2017

بيانات

احداث كركوك خطوة قمعية واستبدادية اخرى مدانة!

احداث كركوك خطوة قمعية واستبدادية اخرى مدانة!

23/10/2017
حول التهديدات ما بعد الاستفتاء ضد الجماهير في كردستان

حول التهديدات ما بعد الاستفتاء ضد الجماهير في كردستان

01/10/2017
بيان لجنة الناصرية للحزب الشيوعي العمالي العراقي. حول يوم الخميس الدامي

بيان لجنة الناصرية للحزب الشيوعي العمالي العراقي. حول يوم الخميس الدامي

17/09/2017
خطف الناشطين والشباب هو عودة للاستبداد

خطف الناشطين والشباب هو عودة للاستبداد

09/05/2017
لنقوي صفوف نضالنا الطبقي، عمال العراق يدا واحدة بوجه الأرهاب والفساد وسياسات الافقار

لنقوي صفوف نضالنا الطبقي، عمال العراق يدا واحدة بوجه الأرهاب والفساد وسياسات الافقار

27/04/2017
استفتاء تركيا والتغيير الى نظام رئاسي

استفتاء تركيا والتغيير الى نظام رئاسي

22/04/2017
الذكرى السنوية 19 لإغتيال الرفيقين شابور عبدالقادر وقابيل عادل

الذكرى السنوية 19 لإغتيال الرفيقين شابور عبدالقادر وقابيل عادل

18/04/2017
ينبغي اعلاء الصوت الاحتجاجي ضد اعمال القتل الجماعية في الموصل!

ينبغي اعلاء الصوت الاحتجاجي ضد اعمال القتل الجماعية في الموصل!

26/03/2017
لنقوي ونوحد مقاومة المرأة والنضال لتحررها ومساواتها

لنقوي ونوحد مقاومة المرأة والنضال لتحررها ومساواتها

26/02/2017
اجراء قمعي اخر! (حول طرد العشرات من عمال محطة كهرباء الزبيدية في واسط)

اجراء قمعي اخر! (حول طرد العشرات من عمال محطة كهرباء الزبيدية في واسط)

26/02/2017
دفاعاً عن اللاجئين والمهاجرين: لنقف جبهة واحدة ضد السياسات العنصرية للرئيس الامريكي الجديد

دفاعاً عن اللاجئين والمهاجرين: لنقف جبهة واحدة ضد السياسات العنصرية للرئيس الامريكي الجديد

06/02/2017
ينبغي حل مليشيا -الحشد الشعبي- وليس اضفاء القانونية عليها!

ينبغي حل مليشيا -الحشد الشعبي- وليس اضفاء القانونية عليها!

11/12/2016
حول الفساد وشحة الكتب المدرسية

حول الفساد وشحة الكتب المدرسية

05/11/2016
تصدي سكان كركوك لداعش، وضرورة التسلح بافق انساني لتحقيق الانتصار!

تصدي سكان كركوك لداعش، وضرورة التسلح بافق انساني لتحقيق الانتصار!

28/10/2016
ينبغي ان يُرَدوا على اعقابهم! بيان حول قرار مجلس النواب بمنع المشروبات الروحية

ينبغي ان يُرَدوا على اعقابهم! بيان حول قرار مجلس النواب بمنع المشروبات الروحية

26/10/2016
ينبغي ان يُرَدوا على اعقابهم! بيان حول قرار مجلس النواب بمنع المشروبات الروحية

ينبغي ان يُرَدوا على اعقابهم! بيان حول قرار مجلس النواب بمنع المشروبات الروحية

25/10/2016
رحل من لايرحل ابدا! (حول رحيل القائد العمالي والاشتراكي فتح الله محروس)

رحل من لايرحل ابدا! (حول رحيل القائد العمالي والاشتراكي فتح الله محروس)

25/10/2016
الحملة العسكرية على الموصل حرب اقطاب رجعية،...يجب ايقافها فورا !

الحملة العسكرية على الموصل حرب اقطاب رجعية،...يجب ايقافها فورا !

17/10/2016
البلاغ الختامي للاجتماع الثاني والثلاثين للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

البلاغ الختامي للاجتماع الثاني والثلاثين للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

27/09/2016
بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس الحزب الشيوعي العمالي العراقي:

بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس الحزب الشيوعي العمالي العراقي:

26/07/2016
لا لـ اوردكان ولا الانقلاب العسكري

لا لـ اوردكان ولا الانقلاب العسكري

18/07/2016
حول تقرير جون شيلكوت حرب بريطانيا على العراق

حول تقرير جون شيلكوت حرب بريطانيا على العراق

13/07/2016
اقتحام معتصمي التيار الصدري قاعة البرلمان في بغداد

اقتحام معتصمي التيار الصدري قاعة البرلمان في بغداد

02/05/2016
عاش الأول من أيار يوم الوحدة والتضامن الاممين للطبقة العاملة!

عاش الأول من أيار يوم الوحدة والتضامن الاممين للطبقة العاملة!

27/04/2016
حول الازمة السياسية للتيارات الحاكمة في العراق ....لنرسي الارادة السياسية الثورية المباشرة للجماهير!

حول الازمة السياسية للتيارات الحاكمة في العراق ....لنرسي الارادة السياسية الثورية المباشرة للجماهير!"

22/04/2016
حول التطورات السياسية الاخيرة في العراق تظاهرات واعتصامات التيار الصدري

حول التطورات السياسية الاخيرة في العراق تظاهرات واعتصامات التيار الصدري

29/03/2016
مساواة وحرية المر‌‌أة مرهونة بانهاء النظام الطائفي وتجسيد الارادة الثورية للجماهير

مساواة وحرية المر‌‌أة مرهونة بانهاء النظام الطائفي وتجسيد الارادة الثورية للجماهير

03/03/2016
بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول: مجزرة داعش بحق الابرياء في فرنسا !

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول: مجزرة داعش بحق الابرياء في فرنسا !

15/11/2015
سلم الرواتب الجديد، هجوم جديد على معيشة العمال و الموظفين

سلم الرواتب الجديد، هجوم جديد على معيشة العمال و الموظفين

26/10/2015
قانون الاحزاب السياسية ,,, خنق للحرية السياسية ومنع لتاسيس الاحزاب

قانون الاحزاب السياسية ,,, خنق للحرية السياسية ومنع لتاسيس الاحزاب

11/10/2015
البلاغ الختامي للاجتماع الحادي والثلاثين للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي!

البلاغ الختامي للاجتماع الحادي والثلاثين للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي!

08/09/2015
لتتقدم الاحتجاجات الحالية في العراق وتحقق إرادة الجماهير الثورية

لتتقدم الاحتجاجات الحالية في العراق وتحقق إرادة الجماهير الثورية

06/08/2015
بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول أزمة اليونان والاستفتاء

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول أزمة اليونان والاستفتاء

08/07/2015
حول اوضاع العراق السياسية والحرب مع داعش

حول اوضاع العراق السياسية والحرب مع داعش

06/07/2015
الاول من أيار يوم التضامن الاممي للطبقة العاملة، لنوحد صفنا النضالي في العراق بوجه الارهاب والتقشف الحكومي والتمويل الذاتي

الاول من أيار يوم التضامن الاممي للطبقة العاملة، لنوحد صفنا النضالي في العراق بوجه الارهاب والتقشف الحكومي والتمويل الذاتي

23/04/2015
بيان حول قرار هيئة محكمة كركوك الجنائية الثانية بصدد جريمة قتل الرفيق آزاد أحمد

بيان حول قرار هيئة محكمة كركوك الجنائية الثانية بصدد جريمة قتل الرفيق آزاد أحمد

08/04/2015

"عاصفة الحزم "السعودية،عاصفة الصراع على السلطة والنفود بين الاقطااب الاقليمية

05/04/2015
بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي بمناسبة 8 آذار.....لنوحد صفوف النضال الثوري ونحقق حرية المرأة ومساواتها

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي بمناسبة 8 آذار.....لنوحد صفوف النضال الثوري ونحقق حرية المرأة ومساواتها

03/03/2015
اروع نضالات عمالية منظمة يخوضها عمال قطاع الصناعة في العراق

اروع نضالات عمالية منظمة يخوضها عمال قطاع الصناعة في العراق

04/02/2015
ازفت ساعة رحيلكم... ستدفعوا ثمن ذلك باهضا!

ازفت ساعة رحيلكم... ستدفعوا ثمن ذلك باهضا!

27/01/2015
بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي : حول المجزرة الارهابية البشعة في باريس

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي : حول المجزرة الارهابية البشعة في باريس

10/01/2015
نضال العمال الموحد في قطاع الصناعة كفيل بكسر هجوم البرجوازية وسلطتها على الطبقة العاملة ومكتسباتها

نضال العمال الموحد في قطاع الصناعة كفيل بكسر هجوم البرجوازية وسلطتها على الطبقة العاملة ومكتسباتها

29/11/2014
ينعى الحزب الشيوعي العمالي العراقي الرفيقة إلهام فاتح الطالباني

ينعى الحزب الشيوعي العمالي العراقي الرفيقة إلهام فاتح الطالباني

29/11/2014

مؤيد احمد سكرتير اللجنة المركزية

الاصدارات

54477f9ac16f2af2595d1cf4_Abedini.gif
LinkButton  

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

الی الامام

ارشیف كتابات

کارل مارکس

کارل مارکس

فریدریك انجلز

فریدریك انجلز

لينين

لينين

منصور حكمت

منصور حكمت
اسم‌:
كلمة سر:
 
 
دخول
نسيت كلمة السر‌؟
تسجيل
الحزب المؤتمرات البيان التأسيسي للحزب الأسس والمبادئ التنظييمة برنامج الحزب الحقوق الشاملة والعالمية للإنسان طلب العضوية القرارات والوثائق بلينومات اللجنه المركزية فديو البيانات الأرشيف العام أبحاث وموضوعات اتصل بنا
Tel : +47 90726592 Email : [email protected] Twitter : www.twitter.com/WCPIRAQ Facebook : www.facebook.com/WCPIRAQ
ارشيف الموقع القديمWCPIRAQ All Right Reserved 2017   |  site developed by DOTNETIT.NET